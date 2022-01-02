Hoşgeldin 2022

Türkiye yeni yıla umutla ve mutlulukla girdi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de meydanlar doldu, havai fişek atıldı. Ş. Urfa’da sıra gecesiyle kutlama yapıldı. Kayak merkezlerinde kar üstünde, Antalya’da denizde eğlence günün ilk ışıklarına kadar sürdü YENI yılın ilk saatlerin
Türkiye'nin dört bir yanında 2022 önceki gece yarısı coşkuyla, umutla ve sevinçle karşılandı. İşte yılbaşı kutlamalarından notlar:
ANTALYA: Antalya'da 22 yıldır yılbaşı gecesi denize giren bir grup yine geleneği bozmadı.
KAYSERİ: Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Erciyes'te coşkulu kalabalık 2022'yi Erik Dalı oynayarak karşıladı. Bazı turistler kayak yaptı.
ŞANLIURFA: Şanlıurfa'da konuk evlerine akın eden vatandaşlar, sıra gecesi ile yeni yıl kutlaması yaptı. Kentte yeni yılı kutlamak isteyenler konuk evlerinde türküler eşliğinde eğlenip çiğ köfte yedi. Davul ve zurna eşliğinde halay çekerek eğlenenler, yeni yılın huzur ve mutluluk getirmesini diledi. İZMİR: İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla "merhaba" dedi. Meydanda kurulan platformdan çalınan şarkılara eşlik eden vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.
KARS-ERZURUM: Sarıkamış Kayak Merkezi ve oteller bölgesi ile Erzurum Palandöken'de 2022 yeni yıl kutlamaları renkli ve coşkulu geçti. BURSA: Geçtiğimiz 2 yıl pandemi sebebiyle kutlamaların ara verildiği Uludağ'da 2022 yılı coşkuyla kutlandı. Tatilcilerin büyük bölümü yeni yıla, havai fişek gösterilerinin yapıldığı pistlerde müzik eşliğinde eğlenerek girdi. NEVŞEHİR: Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekânlar, volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu.
İSTANBUL: Beşiktaş'ta yeni yıl coşkusu Barbaros Meydanı'nda gerçekleştirilen Edis ve Ozan Doğulu konserleriyle yaşandı. Nişantaşı'ndaki yılbaşı kutlamalarına yoğun ilgi gösterildi. Kurulan sahnenin etrafında toplananlar müzik eşliğinde eğlendi. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde vatandaşlar yeni yıla coşkuyla girdi. Bazı vatandaşlar ışıklarla süslenen caddede hatıra fotoğrafları çektirirken kimileri ise otomobillerinin kornalarına basarak yeni yıla girdi. Ortaköy sahili özellikle yabancı turistlerin toplanma alanı oldu. Turistler, burada köprü manzaralı fotoğraflar çektirdi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda vatandaş ve turist, yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yaptı.
Ali ALTUNTAŞ / Erdoğan ÖZTÜRK / İhsan TUNÇOĞLU - Tuna ÇAM / Hayrettin ŞAŞMAZ- Mikail ZEYBEK/ Alp KÖRÜKCÜ/ Berkan ÇETİN - Mehmet YILDIRIM - Lütfü YALGI/ SABAH