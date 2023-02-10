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Giriş Tarihi: 11.2.2023

Hoşgeldiniz Yusuf ve Asel Zümra

Hoşgeldiniz Yusuf ve Asel Zümra
Adıyaman'daki evleri depremde hasar gören Elif Topçuoğlu ile Kahramanmaraş'ta evleri yıkılan Zehra Ekşi, Antalyaya'ya sevk edildi. Kepez Devlet Hastanesine götürülen iki kadın, sağlıkla bebeklerini kucaklarına aldı. Yakup-Elif Topçuoğlu çifti "Yusuf", Ümit-Zehra Ekşi çifti ise çocuklarına "Asel Zümra" ismini verdi Bebeğini kucağına alan baba Topçuoğlu yıkıntıların içinden güçlükle çıktığını anlatarak, "Antalya'daki kayınvalidem gelip bizi aldı. Eşimin doğumu olacaktı. Allah devletimize zeval vermesin, bebeğimiz doğdu. Mucizeyi de yaşadık. Bir tarafta hüzün bir tarafta mutluluk. Osmaniye'de arkadaşım enkazda. Çocuğumuz olduğuna sevinemiyoruz" dedi.

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Hoşgeldiniz Yusuf ve Asel Zümra
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