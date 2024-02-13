Hostes kadına akraba tuzağı

Hostes Diba Z. (30), dayısı Cesur A. ve dayısının eski eşi Canan B. ile miras yüzünden Nisan 2021'den bu yana anlaşmazlık yaşıyordu. Dayı ve eski eşi, Diba Z.'ye hakaret ve tehditte bulundukları gerekçesiyle hapis ve adli para cezası alsa da gerilim bitmedi. Canan B.; Diba Z'nin kullandığı ilaçları, tedavi gördüğü bölümleri, hakkındaki davaları gibi özel bilgilerini, sosyal medya üzerinden Diba Z.'nin pilot olan sevgilisi Berk E.'ye göndererek genç kızın olaylara karıştığını ileri sürdü. Mesajlardan haberdar olan Diba Z., Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulundu. Savcılık, özel hayatın gizliliğini ihlal eden bilgilere 2 polisin eriştiğini saptadı.Savcılık, Canan B. ve Cesur A.'nın azmettirmesiyle gizli kalması gereken bilgileri alıp paylaşan 2 polis hakkında 'görevi kötüye kullanma', Canan B. ve Cesur A. hakkında ise "görevi kötüye kullanmaya azmettirme" suçlarının İzmir'de işlendiğini belirterek dosyayı yetkisizlikle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.