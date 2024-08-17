Hostes ve avukatın dilek feneri kavgasında 2. perde

İstanbul'da hostes Melahat Yağmur Y.'nin 2 yıl önce arkadaşlarıyla uçurduğu dilek fenerinin bahçesine indiğini gören avukat Sabit İnan K. pencereye çıkıp "Sizi öldürürüm. Bunu size ödeteceğim. Ben avukatım. Savcıyı aradım, sizi evinizden aldıracağım" diye tehditler savurmuştu. Tarafların karşılıklı şikâyeti üzerine açılan dava sürerken hostes yeni bir şok yaşadı. Genç hostesin telefonuna çalıştığı kurum ile ilgili kişisel bilgilerini içeren fotoğraf ve özel bilgiler gönderildi. Suç duyurusunda bulunan Melahat Yağmur Y.'nin sunduğu mesaj içeriklerinden hareketle komşu avukat hakkında, 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Şüpheli avukat ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.