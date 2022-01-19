Haberler Yaşam Haberleri Hrant Dink anması için bazı yollar trafiğe kapatılacak
Giriş Tarihi: 19.1.2022 11:49

Hrant Dink anması için bazı yollar trafiğe kapatılacak

DHA
Hrant Dink anması için bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği'nden yaplan açıklamaya göre, Hrant Dink'in ölüm yıldönümü için yapılacak anma nedeniyle saat 11.00 itibariyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Açıkalamda, "İlimizde 19 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla Hrant Dink'in ölüm yıldönümü ile ilgili olarak kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıya çıkarılmıştır" denilerek, kapatılacak yollar ile alternatifleri şöyle sıralandı:

KAPATILACAK YOLLAR
Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Cadde Girişi), Pangaltı 2236 Nolu ışıklar, Özgür Sokak Şişli İstikameti, Zafer Sokak Şişli İstikameti.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne, Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar, Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sezen Aksu’nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısına sanat camiasından sert tepki! ‘Üstün kılınanı kimse alçaltamaz’
Son dakika: İBB’ye böyle çöktüler! CHP'li yönetim borç batağına sürükledi
Son dakika: Gaziantep Valisi Davut Gül'den yeni açıklama! Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu kapanmıştı!
Rusya-Ukrayna savaşı başlıyor mu? Tank ve füzeler konuşlandı!
Son Dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
HDP'li vekil Semra Güzel hakkında ek fezleke! PKK kuryesi anlattı, HTS kayıtları belgeledi
Etek altı sapığı beyin cerrahı çıktı!
SON DAKİKA | Kamu işçisi 2022 ikramiye tarihleri belli oldu! İlave tediye 2022 ne zaman hesaplara yatacak?
SON DAKİKA | Emekliler, memurlar, dul yetim maaşı alanlar dikkat! 'Ek zam' ne zaman hesaplarda olacak?
Son dakika: Sırbistan ile anlaşmalar imzalandı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Hrant Dink anması için bazı yollar trafiğe kapatılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA