HRÜ Öğrencileri, Filistin’e destek için oturma eylemi başlattı

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarda şu ana kadar yaklaşık 40 bin insan hayatını kaybetti. Filistin'deki son gelişmelerin ardından dünyanın dört bir yanından sesler yükseliyor ve dayanışma gösteriliyor. Harran Üniversitesi öğrencileri de bu çığlığa destek vermek ve seslerini duyurmak için bir araya geldi.

Eylem, barışçıl bir şekilde gerçekleştirilecek ve Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için Harran Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e destek için Osmanbey Kampüsü'nde yemekhanenin önünde oturma eylemi başlattı.

Öğrenciler, adalet ve insan hakları için mücadele etmek adına bir araya gelmenin önemini vurguladı