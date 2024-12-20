HSK mesleğe ihanet edenleri affetmedi

Tekirdağ Çerkezköy'de 18 milyon 762 bin liralık arazinin satışıyla ilgili dolandırılan müştekinin şikâyet dilekçesini yetkisi olmadığı halde kendi üzerine alarak soruşturmaya müdahale ettiği ortaya çıkan Kütahya Cumhuriyet Savcısı Harun Ayık, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından ihraç edildi.Öte yandan Hatay'ın Samandağ ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcıları Mustafa Avcı ile Hüseyin Seyirci kendilerinde soruşturma dosyaları bulunan şüpheliler Mehmet B., Çetin A. ve Hüsamettin K. ile birlikte 20 Kasım'da bir restoranda alkol alıp yemek yedi. HSK 1. Dairesi'nin verdiği soruşturma izni sonrasında hazırlanan raporda Cumhuriyet Savcısı Mustafa Avcı'nın hakaret ve yaralama suçundan şüpheli sıfatıyla kendisinde soruşturma dosyası bulunan Mehmet B.'ye işlem yapmadığı, diğer Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Seyirci'nin ise hakkında yaralama suçundan soruşturma bulunan Hüsamettin K.'yı şüpheli yerine tanık olarak soruşturma dosyasına eklediği ortaya çıktı.