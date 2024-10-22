HSK müfettişine bıçaklı saldırı

Ankara'da yer alan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yerleşkesinde dün dehşet dolu anlar yaşandı. HSK Müfettişi Mehmet Aslan (40) yemekhanede yemek yedikten sonra bahçeye çıktı. Bu sırada yemekhanede görevli Berat C., arkasından yaklaştığı Mehmet Aslan'a bıçakla saldırdı. Boynuna aldığı iki bıçak darbesiyle sarsılan Mehmet Aslan yere düştü. Aslan (40) olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Aslan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirilirken, HSK kapısındaki polis ve güvenlik görevlileri tarafından yakalanan saldırgan Berat C. ise soruları yanıtsız bıraktı. Berat C.'nin geçmişte Mehmet Aslan ile aynı adliyede çalıştığı öğrenildi. Mehmet Aslan'ın Elazığ Keban'da Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaparken Berat C.'nin de aynı adliyede mübaşir olarak çalıştığı ortaya çıktı. Berat C.'nin Adalet Bakanlığı bünyesinde HSK yemekhanesinde bulaşıkçı olarak çalıştığı öğrenildi.