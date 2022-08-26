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Giriş Tarihi: 26.8.2022 16:53 Son Güncelleme: 26.8.2022 17:19

HSK'dan Gülşen açıklaması: "Hiçbir organ, mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez"

Sanatçı Gülşen'in tutuklanmasıyla ilgili yapılan yorumlarla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan (HSK) açıklama geldi. HSK, yargılama süreçlerine müdahale konusunda "hakimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınılmasının anayasal zorunluluk olduğu" vurgulandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
HSK’dan Gülşen açıklaması: Hiçbir organ, mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez

Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında hakim ve cumhuriyet savcılarını yargısal takdir hakkı sınırlarında kalan ve kanun yollarına tabi birtakım karar ve uygulamaları üzerinden yıpratmaya dönük, hedef gösteren, eleştiri sınırlarını aşan ve hakaret boyutuna varan açıklama ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle açıklama yapılması zarureti doğduğu ifade edildi.

"HAKİMLER BAĞIMSIZDIR"

Yapılan açıklamada, Anayasa'nın 138. maddesinde, "Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz." hükümlerinin yer aldığı beyan edildi.

"ANAYASAL ZORUNLULUK"

Açıklamada Anayasa'nın 138. maddesi çerçevesinde tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel basın organlarının yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale içeren, hakimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınmasının Anayasal zorunluluk olduğuna dikkat çekildi.

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HSK'dan Gülşen açıklaması: "Hiçbir organ, mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez"
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