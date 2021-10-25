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Giriş Tarihi: 25.10.2021 16:17 Son Güncelleme: 25.10.2021 18:37

HSK’dan son dönemde eleştiri sınırlarını aşan haberlere ilişkin açıklama

İLKER TURAK İLKER TURAK
HSK’dan son dönemde eleştiri sınırlarını aşan haberlere ilişkin açıklama

HSK’dan, bazı basın yayın organlarında Türk yargı sistemine yönelik eleştiri sınırlarını aşan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, “Tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile birey ve toplulukların yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale niteliği taşıyacak her türlü eylem ve söylemden kaçınması önem arz etmektedir” denildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), son dönemde bazı basın yayın organlarında, Türk yargı sistemine yönelik eleştiri sınırlarını aşan bir takım açıklamalara yer verildiği ve bu kapsamda girişimlerde bulunulduğu belirtilerek, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Yargısının itibarına halel getirebilecek bu durum nedeniyle, Kurulumuzca basın açıklaması yapılması zarureti hâsıl olmuştur. Anayasamızın 138'inci maddesinde, hâkimlerin görevlerinde bağımsız oldukları; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verdikleri; hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı öngörülmüştür. Değinilen Anayasal ilke çerçevesinde, tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile birey ve toplulukların yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale niteliği taşıyacak her türlü eylem ve söylemden kaçınması önem arz etmektedir."

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HSK’dan son dönemde eleştiri sınırlarını aşan haberlere ilişkin açıklama
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