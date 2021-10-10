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Giriş Tarihi: 11.10.2021

HTS kayıtları dosyayı aydınlatacak

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
HTS kayıtları dosyayı aydınlatacak
Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşlarının, 19 Eylül'de trafikte yol verme tartışmasından cinayete uzanan kavgasında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, silah ve bıçakların kullanıldığı ve 1 kişi hayatını kaybedip 4 kişinin yaralandığı olayda, Öztürk'ün de aralarında bulunduğu şüphelilerin HTS kayıtlarını istedi. Soruşturma kapsamında Sezer Öztürk'ün yanında Ö.G. ve A.M.'nin de olduğu, bu iki ismin de Öztürk'le birlikte hareket ettiği anlaşıldı. Öztürk ve arkadaşı Ö.G. firar ederken olaydan bir gün sonra Öztürk'ün şoförü olduğu anlaşılan A.M. teslim oldu. Savcılık çelişkileri gidermek için şüphelilerin telefonları aracılığıyla yaptıkları görüşmelerin arayan, aranan, arama zamanı, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgilerini kapsayan HTS kayıtlarını istedi. İstenen kayıtların olay yerinde kaç kişi olduğu, kimlerin kimlerle iletişimde kaldığı gibi soruları, dolayısıyla dosyayı da aydınlatması bekleniyor. Sezer Öztürk ve olaya karıştığı belirlenen arkadaşı Ö.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

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HTS kayıtları dosyayı aydınlatacak
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