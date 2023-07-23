HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırının zanlısı tutuklandı

Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'nda dün, Demir'in yaralandığı, Pişgin'in de yaşamını yitirdiği bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan A.S'nin (72) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Sacit Pişgin ile Salih Demir'in namaz kıldığı sırada saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin uzun yıllardır aynı mahallede yaşadığı, il başkanlığı binasına 100 metre ileride oturduğu ve psikolojik tedavi gördüğü belirtildi. Şüphelinin ifadesinde "Vahiy geldi ve ben de bıçaklayarak öldürdüm" dediği öğrenildi.