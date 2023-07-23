Haberler Yaşam Haberleri HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırının zanlısı tutuklandı
Giriş Tarihi: 23.7.2023 15:17 Son Güncelleme: 23.7.2023 15:40

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırının zanlısı tutuklandı

HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'in yaralandığı, il sekreteri Sacit Pişgin'in de hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırının zanlısı tutuklandı

Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'nda dün, Demir'in yaralandığı, Pişgin'in de yaşamını yitirdiği bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan A.S'nin (72) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Sacit Pişgin ile Salih Demir'in namaz kıldığı sırada saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin uzun yıllardır aynı mahallede yaşadığı, il başkanlığı binasına 100 metre ileride oturduğu ve psikolojik tedavi gördüğü belirtildi. Şüphelinin ifadesinde "Vahiy geldi ve ben de bıçaklayarak öldürdüm" dediği öğrenildi.

Öte yandan, hastanede tedavisi devam eden Salih Demir'in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

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HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırının zanlısı tutuklandı
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