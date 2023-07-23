HÜDA PAR yöneticilerine saldıranın -sorgusu sürüyor

Adana'da önceki gün HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir'i bıçakla yaralayan, il sekreteri Sacit Pişgin'i öldüren katil zanlısı A.S.'nin (72) sorgusu emniyette sürüyor. Bu arada saldırı anı partinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına ait görüntülerde, Demir ve Pişgin'in saldırının ardından il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındığı, Pişgin'in ayakta durmakta zorlandığı ve daha sonra dışarı çıkan Demir'e saldırganın tekrar saldırdığı anlar yer alıyor. Cenaze törenine katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Acımız büyüktür. Bu olay henüz çok taze. Sebebi nedir, yapan kimdir, ne amaçla yapmıştır, arkasında hangi güçler vardır bilmiyoruz. Arkasında her kim varsa bütün yönleriyle bu olayın bir an önce açığa çıkmasını istiyoruz. Biz iyilik tohumu ekmeye devam edeceğiz" dedi.

İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Olayın gerçekleştiği Seyhan ilçesi Türkoğlu Mahallesi'ndeki İl Başkanlığına gelen Yapıcıoğlu, saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Yapıcıoğlu, "Kime yapılırsa yapılsın bu tür saldırının kabul edilebilir bir tarafı yoktur.14 Mayıs seçimlerinden önce Mersin milletvekili adayımızın seçim bürosuna bombalı saldırı yapıldı. Seçim standımızda bekleyen kardeşlerimize silahlı, bıçaklı, sopalı saldırılar oldu. O gün yeterince güçlü bir tepki verilebilseydi belki bugün daha acı olan bu hadise yaşanmayacaktı. Umarım bir daha yaşanmaz. Bu seferki hadiseye siyaset dünyasından güçlü tepkiler geldi, gelmeye devam ediyor. Kime yapılırsa yapılsın bu tür saldırının kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Bu saldırıların devam etmemesi için mutlaka herkesin kendine düşeni yapması gerekiyor" diye konuştu.

BU ASLA MÜMKÜN DEĞİLDİR

Çalışmalarını daha güçlü bir şekilde sürdüreceklerini dile getiren Yapıcıoğlu, " Biz yine iyilik tohumları ekmeye, toplumu ıslah etmek için elimizden gelen çabayı ortaya koymaya çalışacağız. Bizi durdurmak isteyenlere şu mesajı vermek istiyorum; beyhude uğraşıyorsunuz. İnşallah ne bizi meşru dairenin dışına çekebileceksiniz ne bizim gözümüzü korkutabileceksiniz ne de bizi hizmetlerimizden geri koyabileceksiniz. Bu asla mümkün değildir. Gelin sizler bu kötü işlerinizden vazgeçin. İnsanlığımızın yücelmesi için gençlerimizin kötülüklerden korunması için, toplumumuzun daha huzurlu olması için elbirliğiyle çalışalım. Biz milletimizin menfaati için ne yapılması gerekiyorsa hepsini yapmaya devam edeceğiz. Herkesi iyilik çalışmalarına destek vermeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Saldırıda hayatını kaybeden Sacit Pişgin'in cenazesi konvoy eşliğinde Buruk Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi. İl Başkanı Demir'in ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.

SORGUSU SÜRÜYOR

Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren A.S'nin ise emniyetteki sorgusu sürüyor. Sorgusunun tamamlanmasının ardından zanlı adliyeye sevk edilecek.