HÜDA PAR’lı Sacit Pişgin’in cenazesi defnedildi! Çelik: Bu saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz!

Samimiyet, ihlas, gayret ve memleket sevdalarına şahidiz. Hepinize Sayın Cumhurbaşkanı'mızın selamlarını iletiyorum. Cumhurbaşkanı'mız, burada bulunan herkese, sevenlerine, HÜDA PAR camiasına, bütün milletimize başsağlığı dileklerini ve taziyelerini iletmemi istediler. Her türlü şiddete karşı olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Burada siyaset zemininde siyaset yapan bir partinin il başkanlığına dönük olarak vahşi bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz. Saldırgan kısa sürede yakalandı, olay her yönüyle araştırılıyor. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz.