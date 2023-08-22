Haberler Yaşam Haberleri Hudut Kartalları geçit vermedi! 12 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 22.8.2023 11:24

Hudut Kartalları geçit vermedi! 12 şüpheli yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını açıkladı.

DHA
Hudut Kartalları geçit vermedi! 12 şüpheli yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin Hudut Kartallarımız tarafından yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MSB: Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7'sinin PKK/KCK, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul'u rezalete mahkum etti! Çöp dağları ve koku yükselmeye başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Mansur Yavaş'ın daire başkanı belediye çalışanına küfür etti, yetmedi saldırdı...
‘Pile savaşını’ KKTC kazandı
Büyük kazanç Oosterwolde!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan BM’ye sert Pile çıkışı: 25 yıldır oyalıyorlar
Kafayı onlara mı takalım?
Gümüşhane'deki ev görenleri hayrete düşürüyor
Son dakika: Fenerbahçe yeni transferleriyle Samsunspor'u yıktı! Süper Lig’de 2’de 2…
Türkiye'nin konuştuğu tercih! Sınavda derece yaptı: Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği'ni tercih etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Hudut Kartalları geçit vermedi! 12 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA