Hudut Kartalları geçit vermedi! 12 şüpheli yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin Hudut Kartallarımız tarafından yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MSB: Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7'sinin PKK/KCK, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.