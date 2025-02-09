Hukuk fakültelerine girişte yeni başarı kriteri

Hukuk eğitiminin niteliğini daha da artırmak için hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kaldırılması ve yüksek okuldan dikey geçişin sonlandırılması uygulamalarının ardından fakülteye girişte başarı sıralaması da yükseltildi.

İLK 100 BİNE GİRENLER TERCİH EDEBİLECEK

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye yüzyılının ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer verilen görüş doğrultusunda, ÖSYM'nin yayımladığı YKS başvuru kılavuzunda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek.

"GELECEĞİMİZİN HUKUKÇULARINA ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUM"

"Güvenilir bir adalet sisteminin tesisi, hukuk nosyonuna sahip iyi yetişmiş hukukçularla mümkündür" diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Milletimiz adına önemli kararlara imza atacak olan hakim ve savcılarımızın, savunmayı temsil eden avukatlarımızın hem nitelik hem nicelik olarak kürsüye daha donanımlı çıkmaları büyük önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışıyor, adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Yargının insan kaynağını yetiştiren hukuk fakültelerine girişteki başarı sıralamasının yükseltilmesinin, verilen eğitimin kalitesini daha da yukarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum. Geleceğimizin hukukçularına, adaletin tecellisi için çıkacakları zorlu yolda üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.