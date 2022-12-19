Hukuk kazası! Dereye uçan aracın içindeki avukat, savcı ve hakim alkollü çıktı

Tunceli'de Pertek istikametine seyir halinde olan araç, 10 Nisan saat 21.45 sıralarında sürücüsünün Kardelen Köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına uçtu. Yaşanan kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ALKOLLÜ OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Araçta bulunan kimlikleri sonradan tespit edilen Arif Y., Ferhat A. ve Emre K. Hozat Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan hayati tehlikesi olduğu belirlenen Arif Y. ilk müdahalesinin ardından askeri helikopterle, diğer yaralılar ise ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan kan tahlillerinde Ferhat A.'nın 1.01 promil, Emre K.'nın 0,95 promil, araç sürücüsü Arif Y.'nin ise 2,02 promil alkollü oldukları tespit edildi. Tedavileri tamamlanan Avukat Arif Y., Hakim Emre K. ve Cumhuriyet Savcısı Ferhat A. taburcu edildi.

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İHLAL EDİLMİŞTİR

Hozat İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağında, araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek ilk önce trafik levhasına, daha sonra da şarampolden takla atarak dere yatağına uçtuğu yer aldı. Ayrıca, kazanın meydana gelmesinde araç sürücüsünün Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlal ettiğine yer verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, şüpheli Arif Y.'nin 2,02 promil alkollü olduğu, eylemin Türk Ceza Kanunu'na göre "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak ve Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma" suçunu oluşturduğu, şüpheli aleyhine kamu davası açılması için yeterli şüphe oluştuğu belirlendi.

KAMU DAVASI AÇILMASININ ERTELENMESİNE KARAR VERİLDİ

Ancak şüpheli Arif Y. hakkında 5 yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine, herhangi bir denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.