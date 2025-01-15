Hukuk Meslekleri giriş sınavında değişiklik! Soru sayısı arttı

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavının yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlandı.Yönetmelikte yapılan değişiklik kapsamında, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavındaki soru sayısı 100'den 120'ye çıkarıldı. Milletlerarası Hukuk, Milletlerarası Özel Hukuk, Genel Kamu Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku sınav konularına dâhil edildi. Konuların puan değerleri yerine test ağırlıkları yüzdelik olarak belirtildi.

BAKAN TUNÇ "İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI"

Yapılan yönetmelik değişikliği ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Hukuk camiamızın ihtiyaçları doğrultusunda yapılan değişiklikler, genç hukukçularımızın mesleki donanımını daha da artıracak ve hukuk sistemine değer katacaktır. Nisan ayında yapılacak olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına girecek tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.