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Giriş Tarihi: 15.10.2024 13:18 Son Güncelleme: 15.10.2024 13:29

Hukuk ve Adalet Dersini 1 milyon 147 bin 799 öğrenci tercih etti

Seçmeli ders olarak müfredata konulan Hukuk ve Adalet Dersini bu yıl 1 milyon 147 bin 799 öğrenci tercih etti. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Geleceğimizin teminatı evlatlarımıza adaletli olmayı temelden öğretiyoruz” dedi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Hukuk ve Adalet Dersini 1 milyon 147 bin 799 öğrenci tercih etti

Hukuk ve Adalet dersi seçmeli ders olarak müfredata konulmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu, 1 milyon 147 bin 799 öğrencinin dersi tercih ettiğini açıkladı. Bakan Tunç, paylaşımında, "Evlatlarımızın hukuk bilincinin gelişmesi, sorumluluklarının farkında ve adil bireyler olarak yetişmesi için seçmeli ders olarak müfredata konulan Hukuk ve Adalet Dersini 1 milyon 147 bin 799 öğrencimiz tercih etti. Adaleti merkezine koyan pırıl pırıl gençlerimizle geleceğimiz daha güçlü olacak. Öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca başarılar diliyorum" dedi.

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Hukuk ve Adalet Dersini 1 milyon 147 bin 799 öğrenci tercih etti
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