“Hukuk ve Adalete” öğrencilerden büyük ilgi

2013-2014 öğrenim yılından beri seçmeli ders olarak ortaöğretim kurumlarında okutulan "Hukuk ve Adalet" dersi bugüne kadar 1 milyondan fazla öğrenci tarafından tercih edildi.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı için ise "Hukuk ve Adalet" ders seçimi devam ederken, ders seçimi yapan öğrencilere yenilenmiş ve zengin içeriğe sahip ders kitabı da ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Öğrenciler günlük hayatta başlarına gelebilecek şiddet, istismar konularında bilinçlendirilirken, bu durumda başvurabilecekleri hukuki yollar da gösteriliyor. Düzenlenen geziler sayesinde öğrenciler mahkemelerin işleyişini yerinde görme fırsatı da buluyor.