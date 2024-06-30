Hukuka aykırı delil ile kusur belirlenemez

Antalya'da yaşayan Sabih Ş., eşi Mercan Ş.'nin başka erkeklerle görüştüğünü belirterek Aile Mahkemesine dava açtı. Sabih Ş.'nin gösterdiği tanıklar, kadına ait telefonda resim ve yazışmalar gördüklerini söyledi. Sabih Ş. de eşinin telefonuna kurduğu programla, silinen kayıtları geri getirdiğini açıkladı. Ancak Mahkeme davanın reddine karar verdi. Sabih Ş. kararı istinafa taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi de kadının cep telefonu ile başka erkeklerle görüşmesinin güveni sarsıcı davranış olduğunu belirterek kadını kusurlu buldu. Mercan Ş. de davayı Yargıtay'a taşıdı.Boşanma davalarıyla yetkili Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise emsal bir karar verdi. Daire, tanıklar kadının telefonunda resim ve yazışmalar gördüklerini beyan etseler de erkeğin eşinin telefonuna kurduğu programla silinen kayıtları geri getirmesinin hukuka aykırı delil elde etme kapsamında olduğunu kaydetti. Hukuka aykırı delilin kusur belirlenmesinde dikkate alınmayacağını, tanıkların da davacı kocadan edindikleri duyuma dayalı anlatımları olduğu belirtilen kararda dosyada bulunan delillerle kadına kusur yüklenemeyeceği vurgulandı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği karar bozuldu.