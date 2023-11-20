Hukukçular İsrail’i soykırımdan yargılatmak için UCM’ye gidiyor

İstanbul 2 No'lu Barosu işgalci İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı uyguladığı soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları, saldırı, abluka ve tehcir suçları için harekete geçti. Barodan bir heyet, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere uyguladığı soykırım ve katliam suçlarıyla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurmak için Hollanda'ya gideceği öğrenildi.

İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Av. Yasin Şamlı, sosyal medya platformu X/Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Baromuza teslim edilen, ülkemizin çeşitli illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden binlerce duyarlı hukukçunun imzaladığı dilekçelerle UCM'ye gidiyoruz. Soykırımcılar ve işbirlikçileri rahatsız olsa da hukuki mücadelemiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Baro daha önce İsrail'in soykırım ve katliam suçları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.