Hukuki süreç için Sedefnur’un ifadesinin alınması bekleniyor!

AÇIĞA ALINAN POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Olayın hemen ardından Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Hakkında idari soruşturma da başlatılıp, açığa alınan polis memuru Ahmet Ata, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. İdari soruşturma nedeniyle açığa alınan polis memuru O.Ç., savcılıktaki E.Ş. ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ahmet Ata, ifadesinde, polis arkadaşının evinde alkol alıp eğlendiklerini, kendisi uyurken Sedefnur'un cep telefonuna baktığını, aldatıldığını anlayınca tepki gösterdiğini, hızlıca balkona giderek atladığını öne sürdü.

Yaklaşık 1 ay boyunca Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi devam eden Sedefnur, uyandırıldıktan sonra beyin ve sinir cerrahi servisindeki odaya alındı. Bir süre burada tedavisi devam eden Sedefnur, ailesinin isteğiyle ambulansla memleketi Sivas'a götürüldü. Sedefnur, Sivas Numune Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.