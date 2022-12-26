Haberler Yaşam Haberleri Hukuki Terimler Sözlüğü – İngilizce, Osmanlıca, Türkçe Medeni Hukuk Terimleri ve Anlamları
Giriş Tarihi: 26.12.2022 14:33 Son Güncelleme: 26.12.2022 14:33

Hukuki Terimler Sözlüğü – İngilizce, Osmanlıca, Türkçe Medeni Hukuk Terimleri ve Anlamları

Hukuki terimler, hukuk alanına ilgi duyanların araştırdığı konulardan biridir. Hukuk, hak kelimesinden türeyen yeni bir kelimedir. Hukuk, temel anlamda adaletin yerine getirilmesidir. Hukuk terimleri ve anlamları bilinerek bu alanda daha bilinçli yaklaşımlar sergilenebilir. Hukuk terminolojisi, temel anlamda çok sayıda terim içerir. Medeni hukuk terimlerinin anlamları konusunu sizler için yazımızda derledik.

Hukuki Terimler Sözlüğü – İngilizce, Osmanlıca, Türkçe Medeni Hukuk Terimleri ve Anlamları

Hukuki terimler, hukukla ilgili olan kelimeleri ifade eder. Hukuk terimleri ve anlamları ile ilgili araştırmanızda Türk hukuk sistemi ve medeni hukuk hakkında bilgi edinmeniz de menfaatinize olacaktır. Küçük bir araştırma ile hukuk terminolojisi ile ilgili temel kavramları öğrenebilirsiniz. Bu sayede hukuk ilmine daha bilinçli bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Medeni hukuk terimlerinin anlamları yazımızın devamında.

Hukuk Terimleri ve Anlamları

Hukuk alanını incelediğinizde terim anlamında çok sayıda kelime ile karşılaşırsınız. Bu kelimeleri bilerek hukukla ilgili bilinçlenmenizi artırabilirsiniz. Aşağıdaki kelimeler ve anlamları araştırmanıza ışık tutacaktır.
Savcı: Hukuk ve mahkeme denildiğinde akla gelen terimlerin başında savcı kimliği gelir. Savcı, mahkeme adına kovuşturma yapma yetkisine sahip olan kişidir.


Hâkim: Mahkemenin başkanı olan, sanışın suçlu ya da suçsuz olması ile ilgili karar verme yetkisine sahip olan kişidir.
Karar: Mahkeme sonucunu ifade eder. Yargılanan kişinin suçlu ya da suçsuz olduğu, mahkeme kararı ile sanığa tebliğ edilir.
Temyiz: Mahkeme tarafından verilen karara yapılan itiraz temyiz olarak adlandırılır.
Nefsi Müdafaa: Bir kişinin kendisini korumak maksadıyla karşı tarafa saldırmasını ifade eder. Meşru müdafaa da aynı anlama gelir.
Davalı: Bir kurum ya da kişiyi şikayet eden kişi davalı olarak isimlendirilir.
Davacı: Hakkında mahkemeye konu olacak şekilde şikâyet olan kişi davacı olarak adlandırılır.
Avukat: Davacı ya da davalıyı savunan kişiler avukatlardır.

Hukuk Terminolojisi

Hukuk terminolojisindeki terimler yukarıdakilerle kısıtlı değildir. Aşağıdaki terimler de hukuk alanında yaygın şekilde kullanılır.
Müvekkil: Kişinin mahkemede kendisini savunması için avukat atayan kişi müvekkildir.
İnfaz: Bir cezanın uygulanmasını infaz terimi ifade eder.
Celp: Kişinin mahkemeye davet edildiğini gösteren yazıdır.
İçtihat: Mahkemede yargılanan kişiye verilmesi gereken ceza, anayasa ve yasalarda olmadığı zaman hâkimin akıl yürüterek davayı sonuçlandırmasını ifade eder.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Kabine Toplantısı öncesi yaş sınırı ve staj mesajı! EYT şartları ne olacak? Gözler Başkan Erdoğan'a döndü
Emekli maaşı 2023 için asgari ücret formülü! Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama tablosu
Dehşetin izlerini vücudunda taşıyor! Yeni evli kadın kabusu yaşadı
Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya parmak ısırtan operasyon! 5 birim topladı: Özel ekip kuruldu
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Muş'tan asgari ücret sonrası marketlere sert uyarı: Haksız fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz
Arkadaşım Ramses
Borsa İstanbul'da Erdoğan rüzgarı! Yeni rekor geldi
6'lı masadan garip uzlaşma: Adayı belirlesek de açıklamayalım!
Yine gündemi kaçırmışım
Böyle yanmaz, molotof atsaydın Halk TV!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hukuki Terimler Sözlüğü – İngilizce, Osmanlıca, Türkçe Medeni Hukuk Terimleri ve Anlamları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA