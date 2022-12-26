Hukuki Terimler Sözlüğü – İngilizce, Osmanlıca, Türkçe Medeni Hukuk Terimleri ve Anlamları

Hukuki terimler, hukukla ilgili olan kelimeleri ifade eder. Hukuk terimleri ve anlamları ile ilgili araştırmanızda Türk hukuk sistemi ve medeni hukuk hakkında bilgi edinmeniz de menfaatinize olacaktır. Küçük bir araştırma ile hukuk terminolojisi ile ilgili temel kavramları öğrenebilirsiniz. Bu sayede hukuk ilmine daha bilinçli bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Medeni hukuk terimlerinin anlamları yazımızın devamında.

Hukuk Terimleri ve Anlamları

Hukuk alanını incelediğinizde terim anlamında çok sayıda kelime ile karşılaşırsınız. Bu kelimeleri bilerek hukukla ilgili bilinçlenmenizi artırabilirsiniz. Aşağıdaki kelimeler ve anlamları araştırmanıza ışık tutacaktır.

Savcı: Hukuk ve mahkeme denildiğinde akla gelen terimlerin başında savcı kimliği gelir. Savcı, mahkeme adına kovuşturma yapma yetkisine sahip olan kişidir.



Hâkim: Mahkemenin başkanı olan, sanışın suçlu ya da suçsuz olması ile ilgili karar verme yetkisine sahip olan kişidir.

Karar: Mahkeme sonucunu ifade eder. Yargılanan kişinin suçlu ya da suçsuz olduğu, mahkeme kararı ile sanığa tebliğ edilir.

Temyiz: Mahkeme tarafından verilen karara yapılan itiraz temyiz olarak adlandırılır.

Nefsi Müdafaa: Bir kişinin kendisini korumak maksadıyla karşı tarafa saldırmasını ifade eder. Meşru müdafaa da aynı anlama gelir.

Davalı: Bir kurum ya da kişiyi şikayet eden kişi davalı olarak isimlendirilir.

Davacı: Hakkında mahkemeye konu olacak şekilde şikâyet olan kişi davacı olarak adlandırılır.

Avukat: Davacı ya da davalıyı savunan kişiler avukatlardır.

Hukuk Terminolojisi

Hukuk terminolojisindeki terimler yukarıdakilerle kısıtlı değildir. Aşağıdaki terimler de hukuk alanında yaygın şekilde kullanılır.

Müvekkil: Kişinin mahkemede kendisini savunması için avukat atayan kişi müvekkildir.

İnfaz: Bir cezanın uygulanmasını infaz terimi ifade eder.

Celp: Kişinin mahkemeye davet edildiğini gösteren yazıdır.

İçtihat: Mahkemede yargılanan kişiye verilmesi gereken ceza, anayasa ve yasalarda olmadığı zaman hâkimin akıl yürüterek davayı sonuçlandırmasını ifade eder.