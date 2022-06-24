Hükümet Kadın filmi 24 Haziran 2022 Cuma akşamı Star Tv'de olacak. Medya gündemini yakından takip edenler filme dair bilinmeyenleri öğrenmek istiyor. Midyat'ta yaşayan 8 çocuk annesi okuma yazma bilmeyen kadının bir anda beklenmedik şekilde kendisini belediye başkanı olarak bulmasını konu edinen Hükümet Kadın filmi nerede çekildi, ne zaman? Hükümet Kadın filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
8 çocuklu Midyatlı sıradan bir kadın olan Xate'nin komşularından tek farkı, kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıydı. Bir gün, başına gelenler onun da Midyatlılar'ın da hayatını değiştirdi! Okuma yazması olmayan Xate Midyat Belediye Başkanı oldu! Mutfak işlerine girişir gibi giriştiği devlet işlerinde çocuklarının kendi aralarındaki çocukça rekabeti Midyat halkına kahkahalar attıran maceralara neden oldu. Ama hiçbir şey Xate'yi yolundan döndürmedi.
Hükümet gibi kadın Xate, işleri elinin hamuru ile çözmenin yolunu her seferinde buldu. Midyat'ta henüz kimse farkında olmasa da sadece onun için değil tüm ülke için hayat eskisi gibi değildi aslında. Ama en azından Midyat'ın değişimine giden yol, kahkahalarla doluydu!
Film, Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin'in Midyat köyünde çekilmiştir.
BKM Film imzasıyla beyaz perdeyle buluşan Hükümet Kadın filminin yönetmenliği ve senaryosu Sermiyan Midyat'a ait. Hükümet Kadın filmi 2013 yılında vizyona girdi ve Hükümet Kadın 2 adında bir de devam filmi bulunuyor.