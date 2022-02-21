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Giriş Tarihi: 21.2.2022 11:35 Son Güncelleme: 21.2.2022 11:54

Hükümlüler için örnek proje

ABBAS ÇAKAR
Hükümlüler için örnek proje

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında "Ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlülere ödünç kitap verme hizmeti verilmesi ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilmesi" projesi hayata geçti.

Protokol kapsamında harekete geçen Kocaeli İl Halk Kütüphanesi, geçtiğimiz hafta Kandıra Açık Cezaevi'ndeki hükümlülere bir etkinlik gerçekleştirdi. Psikolog ve Yasam Koçu Zeynep Doğanay'ın katılımıyla düzenlenen söyleşiye hükümlülerde büyük ilgi gösterdi.

İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, yürütülen bu projeyle cezaevlerine ödünç kitap verme hizmetinin yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi. Öte yandan proje kapsamında bu yıl yine çeşitli konu ve konukların yer aldığı kültürel etkinlikler cezaevi yönetimi ile birlikte sürdürülerek devam edecek.

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Hükümlüler için örnek proje
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