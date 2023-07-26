Haberler Yaşam Haberleri ‘Hulk’ tepki verdi, 41 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Giriş Tarihi: 26.7.2023 17:48 Son Güncelleme: 26.7.2023 18:35

‘Hulk’ tepki verdi, 41 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Adana'da polis uygulama noktasına girmeyip, yol kenarına park edip bekleyen yabancı plakalı tırda şüphe üzerine yaptığı aramada 41 kilo 500 kilogram eroin ele geçirdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
‘Hulk’ tepki verdi, 41 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda uygulama yaptı. Polis, kendilerini görünce uygulama noktasına girmeyip, yol kenarına park eden yabancı plakalı tırın durumundan şüphelendi. Dorsede narkotik dedektör köpek 'Hulk' ile arama yapıldı. Hulk'un, dorsenin soğutma sistemine tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 41 kilo 500 gram eroin bulundu.

Irak'tan ülkeye girdiği ve yurt dışına gittiği değerlendirilen tırın sürücüsü Bülent Y., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Bülent Y., tutuklandı.

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‘Hulk’ tepki verdi, 41 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
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