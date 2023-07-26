‘Hulk’ tepki verdi, 41 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda uygulama yaptı. Polis, kendilerini görünce uygulama noktasına girmeyip, yol kenarına park eden yabancı plakalı tırın durumundan şüphelendi. Dorsede narkotik dedektör köpek 'Hulk' ile arama yapıldı. Hulk'un, dorsenin soğutma sistemine tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 41 kilo 500 gram eroin bulundu.

Irak'tan ülkeye girdiği ve yurt dışına gittiği değerlendirilen tırın sürücüsü Bülent Y., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Bülent Y., tutuklandı.