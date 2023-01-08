Hülya Koçyiğit: Olağanüstü tarihimiz cennet gibi vatanımız var!

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezinde, Yazar Selahaddin Yusuf'un moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye her yaştan sinemasever yoğun ilgi gösterdi.

OLAĞANÜSTÜ TARİHİMİZ, CENNET GİBİ VATANIMIZ VAR"

Söyleşide önemli değerlendirmelerde bulunan Hülya Koçyiğit, olağanüstü bir tarihe sahip bir millet olduğumuzu belirterek; "Olağanüstü tarihimiz var, cennet gibi bir vatan toprağımız var, çok güzel insanlarımız var. Anadolu güzel insanlarla dolu. Her gün biraz daha modern yaşama ayak uydurduğumuzu görüyorum. Ancak zaman zaman içime sindiremediğim taklitçilik, batılılaşma özentisi görüyorum. Bunu sinemada da, gerçek hayatta da görüyorum. Şehirlerimize giriyoruz, bütün afişler yabancı dilde. Burada bir restoran, aşevi, yemekhane demek varken dondurmacımızın adı yabancı, yemek yediğimiz, kaldığımız oteller yabancı. Bunun bir özenti olduğunu düşünüyorum. Türkçe'nin doğru dürüst konuşulmaması beni çok yaralıyor. Televizyon spikerlerinin dahi Türkçelerinin yeterli olmadığını görüyorum. Çocukların ellerinde teknolojik aletler var, onlarla iletişim kurarken zaten kelimeleri yabancı dilde kullanıyorlar. Türkçemiz kayboluyor korkusu var bende. Dilimizi kaybedersek her şeyimizi kaybetmiş sayılırız. Bir yandan çok güzel şeyler oluyor, ülkem için çok umutluyum. Çocuklarımız çok güzel yetişiyorlar, elbette ki bir önceki nesilden çok parlak zekalılar" diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR GECE YAŞADIM"

Program sonunda düşüncelerini dile getiren sanatçı Hülya Koçyiğit, çok güzel bir gece yaşadığını ve bu organizasyonda olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Talas Belediyesi'nin daveti üzerine geldik ve burada çok değerli insanlarla sohbet etme fırsatı buldum. Hayat sohbet ederek güzelleşiyor. Benim için çok güzel bir geceydi. Çok mutlu oldum, teşekkür ediyorum. dedi. Daha sonra kısa bir değerlendirmede bulunan yazar Selahaddin Yusuf da Talas'ta yavaş yavaş bir kültür-sanat kitlesinin oluştuğuna dikkat çekerek bunda Başkan Yalçın katkısının büyük olduğunu belirtti. "Talas'ta bu tür etkinliklerde ısrar edilirse daha güzel sonuçlar alınacağını düşünüyorum." diyen Yusuf, sözlerinin sonunda Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Hülya Koçyiğit, program sonunda sinemaseverlerden gelen soruları cevapladı. Söyleşi programının kapanışında sahneye gelen Başkan Yalçın, Hülya Koçyiğit ve Selahaddin Yusuf'a Talas'ı ve Kayseri'yi tanıtan kitaplar ile birlikte çiçek hediyesinde bulundu.