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Giriş Tarihi: 18.12.2022 11:09 Son Güncelleme: 18.12.2022 11:09

Hülya Şellavcı Yeğin'i katletmişti: O caniye 13 yıl daha istendi!

Korkunç olay İzmir Bornova'da yaşanmıştı. Boşanma aşamasındaki eşi Hülya Şellavcı Yeğin'i (52) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Kaffar Yeğin (59) hakkında, cinayet öncesindeki 'tehdit', 'hakaret', 'ısrarlı takip' ve 'basit yaralama' gibi suçlardan 13 yıla kadar hapis cezası istendi. Hülya Şellavcı Yeğin'in damadı, avukat Ensar Aktürk, "Sanığın ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyoruz" dedi.

DHA
Hülya Şellavcı Yeğin’i katletmişti: O caniye 13 yıl daha istendi!

Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi sahibi 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, 22 Ekim'de iş yerine gitti. Burada saat 00.30 sıralarında kanlar içinde bulunan Yeğin'in, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı ikinci eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı. Hülya Şellavcı Yeğin'in, 6 ay önce evlendiği Kaffar Yeğin hakkında tehdit edildiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Olaydan 3 gün sonra İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi'nce Kaffar Yeğin hakkında 30 günlük zorlama hapis kararı verildi. Ayrıca Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri ortaya çıktı.

18 GÜN SONRA GÖZALTINA ALINDI
Kaçan Yeğin'in bulmak için çalışma başlatan polis, şüphelinin Konak ilçesi Fatih Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Tam yer tespiti için 800 saatlik görüntü izleyen ekipler, Kaffar Yeğin'in arkadaşı M.G.'nin (67) evinde kaldığını tespit etti. Ekipler, 8 Kasım'da şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. Tabanca ile öldürülen kadına ait tabanca da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerİ sonrası adliyeye sevk edilen Kaffar Yeğin tutuklandı, arkadaşı M.G. de serbest bırakıldı.
Cinayetten önce hakkında çeşitli suçlamalar bulunan Kaffar Yeğin ile ilgili iddianame hazırlandı. Yeğin hakkında 'kadına karşı tehdit', 'hakaret', 'ısrarlı takip' ve 'basit yaralama' gibi suçlardan 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

CİNAYET DAVASI İÇİN GÖZLER ADLİ TIPTA
Hülya Şellavcı Yeğin'in damadı, avukat Ensar Aktürk, "Sanık hakkında ilk dava; daha önce işlediği tedbir ihlalleri, kasten yaralama, hakaret ve tehdit gibi suçlarla ilgili asliye ceza mahkemesinde açıldı. Cinayet davası için adli tıp raporu bekleniyor. Hazırlanan bu iddianamede ise sanığın 13 yıla kadar hapsi isteniyor. Üst sınırdan ceza alması için davanın takipçisi olacağız. Bizim asıl beklentimiz, cinayetten en ağır cezayı alması. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyoruz. Çünkü hem planlayarak hem de eşe karşı işlenmiş bir suç var" diye konuştu.

'BAŞKA KADINLAR ÖLMESİN DİYE TAKİP EDECEĞİZ'
Hülya Şellavcı Yeğin öldürülmeden önce sanık hakkında tedbirleri ihlal ettiği için tazyik hapsi talebinde bulunduklarını ancak bu kararın kayınvalidesinin ölümünden sonra çıktığını hatırlatan Aktürk, "Hakim, karşı tarafı dinlemeden bu kararı uygulayamayacağını belirtmişti. 15 Aralık'a tarih verildi. 15 Aralık geçti, Hülya Şellavcı hayatta değil. Bunun yanında HSK ve ihmali bulunduğunu düşündüğümüz polis memurları hakkında soruşturma sürüyor. 'Başka kadınlar ölmesin' diye takip edeceğiz" dedi...

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Hülya Şellavcı Yeğin'i katletmişti: O caniye 13 yıl daha istendi!
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