Hülya Yeğin’i başından vurmuştu! Firari eş kıskıvrak yakalandı

Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi bulunan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, 22 Ekim'de iş yerine gitti. Yakınları tarafından burada, saat 00.30 sıralarında kanlar içerisinde bulunan Yeğin'in, yapılan incelemede tabanca ile başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Hülya Şellavcı Yeğin'in, 6 ay önce evlendiği Kaffar Yeğin tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.