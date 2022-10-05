Hülya’nın ölümüne jet iddianame

İzmir'in Konak ilçesinde, 20 Eylül'de görevli olduğu tramvay köprü durağında tuvalet olmadığı için ihtiyacı nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'ya (38) otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü ile ilgili iddianame hazırlandı. Sürücü Bahadır Sıgalı (34) hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istendi. İddianamede Onaylı'nın görevli olduğu köprü tramvay durağının yakınındaki yaya geçidinden kırmızı ışıkta koşarak geçmeye çalıştığı belirtilirken, Sıgalı'nın da kazada yüksek hızda ve tedbirsiz olarak yaya geçidine yaklaştığının tespit edildiği kaydedildi.