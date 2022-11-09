Haberler Yaşam Haberleri Hülya’yı öldüren şüpheli 18 gün sonra yakalandı! Katil karısını öldürüp ormanda sabahlamış
Giriş Tarihi: 9.11.2022 13:10 Son Güncelleme: 9.11.2022 13:14

Hülya’yı öldüren şüpheli 18 gün sonra yakalandı! Katil karısını öldürüp ormanda sabahlamış

İzmir’de 22 Ekim’de başından vurulmuş halde ölü olarak bulunan Hülya Şellavcı Yeğin'in (52) cinayet şüphelisi olarak aranan eşi Kaffar Yeğin (59) 18 gün sonra Konak’ta saklandığı evde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis, 800 saatlik görüntüleri izleyerek şüphelinin izine ulaştı. Karısını öldürdüğü gün geceyi ormanda geçiren şüphelinin günlerdir arkadaşının evinde saklandığı, sahte kimlik çıkarmak için ilk kez dışarı çıktığında yakalandığı ortaya çıktı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Hülya’yı öldüren şüpheli 18 gün sonra yakalandı! Katil karısını öldürüp ormanda sabahlamış

İzmir'in Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi bulunan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, 22 Ekim'de iş yerine gitti. Burada saat 00.30 sıralarında kanlar içinde bulunan Yeğin'in, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı ikinci eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı. Hülya Şellavcı Yeğin'in, 6 ay önce evlendiği Kaffar Yeğin hakkında tehdit edildiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Şüpheli eş aranırken, İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi'nden Yeğin için zorlama hapis kararı çıktı. Kaffar Yeğin hakkında, Hülya Şellavcı Yeğin'in ölümünden 3 gün sonra tedbir kararını 4 kez ihlal etmesi nedeniyle 30 gün zorlama hapis cezası verildi. Ayrıca Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kot pantolon ile ceket giyen ve elinde bir paket bulunan Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in ölü bulunmasından 5,5 saat önce atölyeye yakın noktadan hızlıca uzaklaştığı yer aldı.

800 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

Asayiş Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ekipler şüphelinin Konak ilçesi Fatih Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaşınca operasyon için düğmeye bastı. Ancak şüphelinin tam adresini bulamayan ekipler mahallede bulunan yüzlerce güvenlik kamerasında elde ettiği yaklaşık 800 saatlik görüntüyü incelemeye aldı.

Üç ekip tarafından incelenen görüntülerde Yeğin, ilk olarak 3 Kasım'da bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği tespit edildi. Yeğin'in izini süren ekipler, arkadaşı M.G.'nin (67) evinde saklandığını belirledi. Harekete geçen ekipler, dün operasyon düzenledikleri adreste Kaffar Yeğin'i yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda Yeğin'in cinayette kullandığı tabanca ele geçirilirken, üzerinden Hülya Şellavcı Yeğin'e ait cep telefonu da çıktı. Arkadaşı M.G. de Yeğin'in saklanmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Yeğin ve arkadaşı M.G., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

CİNAYET GÜNÜ ORMANDA YATMIŞ

Yeğin'in emniyetteki ifadesinde, boşanma aşamasındaki eşi Hülya Şellavcı Yeğin'in iş yerine konuşmak için gittiğini ancak aralarında çıkan tartışma sonucu cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Yeğin, cinayetin ardından geceyi İzmir Güzelbahçe'de ormanda geçirdiğini, burada kıyafetlerini ve ayakkabısını değiştirip, yüzünü de gizlemek için şapka taktıktan sonra arkadaşı M.G.'nin evine gittiğini söylediği belirtildi. Cinayetin ardından yakalanmamak için saklandığı evin balkonuna bile çıkmayan Yeğin'in sahte kimlik çıkartmak için ilk kez 3 Kasım'da saklandığı evden dışarı çıktığı sırada tespit edildiği ifade edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret 2023 ve EYT düzenlemesi açıklaması!
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 için ilk adım geldi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düğmeye bastı
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım, belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile son 16 turunda Fenerbahçe rakibi kim oldu, eşleşmeler belli oldu mu?
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
SON DAKİKA | Meral Akşener için bomba '14 Kasım' iddiası: CHP'li Yarkadaş canlı yayında açıkladı!
SON DAKİKA: Milyonlar ilgilendiren 'Torba yasa' yürürlüğe girdi! KYK borçları, sicil affı, fatura desteği...
AY TUTULMASI O BURÇLARDA ETKİLİ OLACAK! İşte Kanlı Ay Tutulması sonrası Dünya
EYT SON DAKİKA BUGÜN || EYT yasası nedir, kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak? 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için düzenlemede son viraj!
MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim oldu? TV8 ile Dün akşam MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
EYT son durum 8 Kasım 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar çalışma ne durumda? EYT yasası ne zaman çıkacak, formülleri neler, kimleri kapsıyor, yaş sınırı kaç?
ARKADAŞINA GÖNDER
Hülya’yı öldüren şüpheli 18 gün sonra yakalandı! Katil karısını öldürüp ormanda sabahlamış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA