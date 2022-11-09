Hülya’yı öldüren şüpheli 18 gün sonra yakalandı! Katil karısını öldürüp ormanda sabahlamış

İzmir'in Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi bulunan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, 22 Ekim'de iş yerine gitti. Burada saat 00.30 sıralarında kanlar içinde bulunan Yeğin'in, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı ikinci eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı. Hülya Şellavcı Yeğin'in, 6 ay önce evlendiği Kaffar Yeğin hakkında tehdit edildiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Şüpheli eş aranırken, İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi'nden Yeğin için zorlama hapis kararı çıktı. Kaffar Yeğin hakkında, Hülya Şellavcı Yeğin'in ölümünden 3 gün sonra tedbir kararını 4 kez ihlal etmesi nedeniyle 30 gün zorlama hapis cezası verildi. Ayrıca Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kot pantolon ile ceket giyen ve elinde bir paket bulunan Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in ölü bulunmasından 5,5 saat önce atölyeye yakın noktadan hızlıca uzaklaştığı yer aldı.

800 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

Asayiş Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ekipler şüphelinin Konak ilçesi Fatih Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaşınca operasyon için düğmeye bastı. Ancak şüphelinin tam adresini bulamayan ekipler mahallede bulunan yüzlerce güvenlik kamerasında elde ettiği yaklaşık 800 saatlik görüntüyü incelemeye aldı.

Üç ekip tarafından incelenen görüntülerde Yeğin, ilk olarak 3 Kasım'da bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği tespit edildi. Yeğin'in izini süren ekipler, arkadaşı M.G.'nin (67) evinde saklandığını belirledi. Harekete geçen ekipler, dün operasyon düzenledikleri adreste Kaffar Yeğin'i yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda Yeğin'in cinayette kullandığı tabanca ele geçirilirken, üzerinden Hülya Şellavcı Yeğin'e ait cep telefonu da çıktı. Arkadaşı M.G. de Yeğin'in saklanmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Yeğin ve arkadaşı M.G., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

CİNAYET GÜNÜ ORMANDA YATMIŞ

Yeğin'in emniyetteki ifadesinde, boşanma aşamasındaki eşi Hülya Şellavcı Yeğin'in iş yerine konuşmak için gittiğini ancak aralarında çıkan tartışma sonucu cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Yeğin, cinayetin ardından geceyi İzmir Güzelbahçe'de ormanda geçirdiğini, burada kıyafetlerini ve ayakkabısını değiştirip, yüzünü de gizlemek için şapka taktıktan sonra arkadaşı M.G.'nin evine gittiğini söylediği belirtildi. Cinayetin ardından yakalanmamak için saklandığı evin balkonuna bile çıkmayan Yeğin'in sahte kimlik çıkartmak için ilk kez 3 Kasım'da saklandığı evden dışarı çıktığı sırada tespit edildiği ifade edildi.