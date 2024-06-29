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Giriş Tarihi: 30.6.2024

Hünerli eller geçmişi geleceğe taşıyor

NAZLI TİMUR
Hünerli eller geçmişi geleceğe taşıyor
Urartulara başkentlik yapan Van'ın, en önemli el sanatlarından savat (gümüş üzerine oyulan motiflerin üzerine işlenen nakış) yıllardır hünerli ellerden geçerek gelecek nesillere aktarılıyor. Urartu medeniyetine ait 2 bin 800 yıllık geçmişe dayanan ve tarihi açıdan önemli bir yere sahip olan savat işlemeciliği, özel tasarımlarla hazırlanarak yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuluyor. Savat ustaları, Urartu medeniyetine ait motif ve figürleri kullanarak, özenle işledikleri gümüş bilezik, kolye, vazo gibi ürünleri üretip yurtiçi ve yurtdışından aldıkları siparişlere yetişmeye çalışıyor.
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Hünerli eller geçmişi geleceğe taşıyor
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