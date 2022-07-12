Hunter Biden kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden olayı nedir, neden gündemde?

ÖLEN AĞABEYİNİN EŞİYLE İLİŞKİ YAŞAMIŞTI

Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturduğu günden itibaren kendisinden daha çok merak edilen bir isim olan oğlu Hunter Biden, ilk olarak 2015 yılında beyin kanserinden ölen ağabeyi Beau Biden'ın eşi, yengesi Hallie Biden ile yaşadığı ilişkiyle eleştiri oklarını üzerine çekmişti.

2017 yılında basına yansıyan haberlere göre Hunter Biden, o dönem evli ve çocuklu olmasına rağmen yengesi Hallie ile yaşadığı ilişkiye uzun bir süredir devam ediyordu. Ne var ki bu skandalın ortaya çıkmasının ardından eşinden boşanan, babası Joe Biden'dan da "mutluluk" temennisi alan Hunter Biden'ın yengesi Hallie ile ilişkisi, evlilikle sonuçlanmadan bitmişti.

Uyuşturucu bağımlısı ve alkol problemi olduğu bilinen Hunter Biden'ın uyuşturucu çeteleriyle sık sık alışveriş halinde olduğu ABD basınına yansımaya devam ederken, bir skandal daha ortaya çıktı.