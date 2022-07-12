Hunter Biden kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden olayı nedir, neden gündemde?

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, hakkında ortaya atılan iddialar ile dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinin başında gelen Hunter Biden kimdir, neden gündem oldu merak ediliyor. Son olarak telefon verilerinin basına sızmasıyla gündeme gelen Hunter Biden'ın hayatı araştırılıyor. Peki Hunter Biden kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın hayatı ve hakkında ortaya atılan iddialar!
ÖLEN AĞABEYİNİN EŞİYLE İLİŞKİ YAŞAMIŞTI
Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturduğu günden itibaren kendisinden daha çok merak edilen bir isim olan oğlu Hunter Biden, ilk olarak 2015 yılında beyin kanserinden ölen ağabeyi Beau Biden'ın eşi, yengesi Hallie Biden ile yaşadığı ilişkiyle eleştiri oklarını üzerine çekmişti.
2017 yılında basına yansıyan haberlere göre Hunter Biden, o dönem evli ve çocuklu olmasına rağmen yengesi Hallie ile yaşadığı ilişkiye uzun bir süredir devam ediyordu. Ne var ki bu skandalın ortaya çıkmasının ardından eşinden boşanan, babası Joe Biden'dan da "mutluluk" temennisi alan Hunter Biden'ın yengesi Hallie ile ilişkisi, evlilikle sonuçlanmadan bitmişti.
Uyuşturucu bağımlısı ve alkol problemi olduğu bilinen Hunter Biden'ın uyuşturucu çeteleriyle sık sık alışveriş halinde olduğu ABD basınına yansımaya devam ederken, bir skandal daha ortaya çıktı.
TELEFON VERİLERİ SIZDIRILDI İDDİASI
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen telefon verileri internete sızdırıldı. Hunter Biden'ın telefonunda yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili yazışmaları ve görüntüleri ortaya çıktı.
ABD'de anonim kullanıcılardan oluşan 4chan adlı bir internet sitenin kullanıcıları, Hunter Biden'ın iCloud hesabının şifresini kırarak, iPhone ve iPad'inden veri sızdırdıklarını iddia etti. Kullanıcılar ortaya attıkları iddialarla beraber Hunter Biden'ın telefon ve bilgisayarından alındığı iddia edilen görüntüleri de internette paylaştı.
BABASINI TELEFONUNA BÖYLE KAYDETMİŞ
Hunter Biden'ın uyuşturucu kullanımı, yasa dışı para transferleri ve silahlarla ilgili mesajlarının ekran görüntülerini içeren bir takım görüntüleri internete yayıldı. Kullanıcılar, Hunter Biden'ın ABD Başkanı Biden'ı "Pedofili Peter" adıyla telefon kişi listesine kaydettiğini de iddia etti.
"DOĞRULANMAMIŞ SIZINTI"
ABD basınında yer alan haberlerde, skandal görüntüler "doğrulanmamış sızıntı" olarak nitelendirilirken, Beyaz Saray'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığı aktarıldı.
Haberlerde, görüntülerin 2020 yılında Hunter Biden'a ait olduğu kesinleşmiş olan bilgisayardan gelip gelmediğinin henüz belirlenemediği ifade edildi.
2020 yılında Hunter Biden'ın Çin, Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerle bağlantılı milyonlarca dolarlık ticaret ve para transferleri hakkında gizli belgeleriyle beraber uygunsuz fotoğraf ve videoları ortaya çıkmıştı.
Skandalların ardından Winsconsin eyaletinden Kıdemli Senatör Ron Johnson yaptığı açıklamada, "Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarı araştırılması gereken bir bilgi hazinesidir. Ama ne yazık ki ülkemizde eşitlik ve adalet yok. Bunun yerine iki kademeli bir adalet sistemimiz var. Biri Demokratlar ve onların yakınları, diğeri ise ABD'nin geri kalanı" dedi.
HUNTER BİDEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
4 Şubat 1970 tarihinde dünyaya gelen Robert Hunter Biden, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'in ikinci oğludur. Amerikalı bir avukat ve yatırım danışmanı olan Hunter Biden, yatırım ve danışmanlık firması Rosemont Seneca Partners'ın kurucu ortağıdır.
2014 yılında Ukrayna'nın en büyük özel doğal gaz üreticilerinden biri olan Burisma Holding'in yönetim kurulu üyeliğine alınan Biden, Nisan 2019'da görev süresi dolana kadar görev yaptı.
2019'un ilk aylarından bu yana, babası başkan yardımcısı olduğu zaman, Hunter Biden ve babası, ABD Başkanı Donald Trump ve müttefikleri tarafından Hunter Biden'ın ticari anlaşmaları ve Joe Biden'ın Ukrayna'daki ABD adına yolsuzlukla mücadele çabaları ile ilgili olarak dayatılan komplo teorilerinin öznesi oldular.
1993 yılında Kathleen Buhle ile evlenen Biden'ın bu evliliğinden Naomi, Finnegan ve Maisy adlarında üç çocuğu oldu. 2015'te ayrılan çift, 2017'de boşandı. Mayıs 2019'da Güney Afrikalı film yapımcısı Melissa Cohen ile evlenen Biden'ın Mart 2020'de bir oğlu daha dünyaya geldi.