Hunter x Hunter Karakterleri - Hunter x Hunter Karakterlerinin İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Japonya'nın en çok satan mangaları arasındaki yerini alan Hunter x Hunter karakterleri, büyük ölçüde genç yaştaki insanlardan oluşur. Hunter x Hunter karakterler içindeki Gon Freecss isimli bir çocuk, kayıp babasını bulmak için avcı olmaya karar verdiğinde her şey değişir. Örümcek Takımı ve Hayalet Takımı karakterleri ise onun gibi avcı olmak isteyen gençlerle doludur. İşte Hunter x Hunter en güçlü karakterler hakkındaki merak edilenler…

Hunter x Hunter Karakterleri Kimdir?

Japon manga yazarı Yoşihiro Togaşi tarafından yaratılan Hunter x Hunter, fantastik konuların işlendiği bir mangadır. Sadece Japonya'da 65 milyon gibi ciddi bir satış rakamına ulaşmış ve dünya çapında ün kazanmıştır. Bu manganın anime serisi ise ilk olarak 1998'de yayınlanmıştır. Dizide, 12 yaşında bir çocuk olan Gon Freecss'in, avcı olmak uğruna kendisini terk eden babasının peşine düşmesi ve tıpkı onun gibi avcı olmaya çalışması anlatılır. Neşeli ve hayat dolu bir çocuk olan Gon, üvey annesi Mito'nun yanında büyümüştür. Oldukça tehlikeli bir meslek olan avcılığı yapmak istemesinin en önemli nedeni, babasına ulaşmaktır. Ancak işler sandığı kadar kolay değildir. Hunter x Hunter ana karakterler ise şu şekilde sıralanabilir:

Gon Freecss: Serinin ana karakteridir ve 12 yaşında olmasına rağmen oldukça olgundur. Onu küçük yaşta bırakıp giden babası gibi avcı olmak ister ve bunun için yola çıkar. Yaşlandıkça gençleşen Gon, avcı olma yolunda hem birçok dost hem de düşman kazanır. Avcı Lisansı'nı ise 14 yaşında almaya hak kazanır.

Ging Freecss: Oğlundan sadece 20 yaş büyük olan Ging, avcı olmak uğruna onu terk eder. 12 başarılı avcının oluşturduğu Zodiac'ın bir üyesidir ve bundan dolayı Hunter Başkanlık Seçimi'nin kurallarını belirlemek için uzun süredir saklandığı yerden çağrılır. Serinin sonuna doğru yıllardır görmediği oğlu Gon ile kavuşur.

Meruem: Chimera Karınca Kraliçesi'nin oğlu ve aynı zamanda tüm Chimera karıncalarının da kralıdır. 40 günlüktür ve bundan dolayı oldukça genç bir karakterdir. Başkan Netero ile mücadele ettiğinden dolayı herkesin saygısını kazanır.

Kurapika Kurta: Avcı olmaya 17 yaşında karar veren Kurapika, adaletin yerini bulması için intikam almaktan korkmayan bir karakterdir. Kurta Klanı'ndan geriye kalan tek kişidir ve onların ölümünden sorumlu olanları cezalandırmanın peşindedir. Kindar ve öfkeli biri olan Kurapika'nın yakın arkadaşları Gon, Leorio ve Killua'dır.

Hisoka Morrow: Görünümü ile bir palyaçoyu anımsatan bu karakter, 28 yaşındadır ve hem kötü hem de çekicidir. Avcıların geçmesi gereken en tehlikeli sınavlardan biridir ve son derece umursamazdır. Alaycı, gizemli ve zeki olması nedeniyle bazıları onu severken bazıları da nefret eder.

Killua Zoldyck: Gon'un yakın arkadaşlarındandır ve onun gibi avcı olma yolculuğuna 12 yaşında başlar. Zor bir çocukluk geçirdiği için ailesinden uzaklaşmak ister ve bundan dolayı çok uzaklara gider.

Leorio Paradinight: Gon'un yaş olarak en büyük arkadaşıdır. 19 yaşındaki Leorio, doktor olmanın hayalini kurar. Komik ve cesur olması nedeniyle etrafındakiler tarafından sevilir. Tıpkı Gon ve diğer arkadaşları gibi o da Avcılık Sınavı'na girer ve başarılı olur. Ancak yine de doktor olmak için çalışmaya devam eder.

Issac Netero: Gelmiş geçmiş en iyi Nen kullanıcısı olarak bilinir ve 120 yaşına kadar yaşamını sürdürür. O, aynı zamanda Hunter Association'ın eski başkanıdır. Güçlü bir konumda olmasından dolayı birçok avcının kaderini etkilemeyi başarır. Bilge, güçlü, usta bir dövüşçü ve oldukça zekidir.

Bisküvi Krueger: Küçük bir çocuk gibi görünmesine rağmen 57 yaşındadır. İlk başlarda Gon ile arkadaşı Killua'nın rakibi olur, ancak daha sonra onların tarafına geçer. Lakabı ise "Bisky"dir.

Chrollo Lucifer: Toplumların yok olması için faaliyetler yürüten şeytani bir karakterdir. Phantom Troupe'un hem kurucusu hem de başkanıdır. Kitleleri felakete sürüklemek ve katliamlar yapmak istediği için serinin en tehlikeli kötüsüdür. Fakat buna rağmen karizmatik ve çekicidir.