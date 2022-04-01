Hurda araçlardan milyonluk vurgun

Hurda araçların şasi numaralarını başka araçlara monte ederek 5 milyon liralık vurgun yapan 10 kişilik çete polisin operasyonu ile çökertildi. Vatandaşların artan şikayetleri üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çete üyelerini takibe aldı. Şebeke üyelerinin yanmış ve hurdaya ayrılan araçların motor ve şasi numaralarını değiştirdiği tespit edildi.
Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şebeke elemanı H.D.'nin Anadolu'dan yanmış ve kullanılmaz hale gelen araçları sahiplerinden 40 bin liraya satın aldıktan sonra şasi ve motor numaralarını İstanbul'daki şebekeye gönderdiği tespit etti. Şüpheliler, ellerindeki şasi ve motor numaralarını daha önceden çaldıkları tamirhanelerinde başka araçlara geçirerek satışa çıkardı. Bu yolla 14 otomobil satan çete üyeleri 5 milyonluk vurgun yaptı.
Operasyon anı ise polis kamerası tarafından kaydedildi. Asayiş Şube'deki işlemlerinin ardından 8 kişi Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
ÖNEMLİ UYARI
Polis ekipleri, vatandaşların araç alım satımlarında otomobillerini ekspere götürdüklerinde sadece ruhsat üzerindeki şasi numarası ile araba üzerindeki şasi numarasının uymasının yetmediği elektronik cihazlara bağlatmak suretiyle kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.