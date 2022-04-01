Hurda araçlardan milyonluk vurgun

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şebeke elemanı H.D.'nin Anadolu'dan yanmış ve kullanılmaz hale gelen araçları sahiplerinden 40 bin liraya satın aldıktan sonra şasi ve motor numaralarını İstanbul'daki şebekeye gönderdiği tespit etti. Şüpheliler, ellerindeki şasi ve motor numaralarını daha önceden çaldıkları tamirhanelerinde başka araçlara geçirerek satışa çıkardı. Bu yolla 14 otomobil satan çete üyeleri 5 milyonluk vurgun yaptı.