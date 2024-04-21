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Giriş Tarihi: 21.4.2024 15:21 Son Güncelleme: 21.4.2024 15:31

Hurdacı kılığındaki polis uyuşturucu tacirini yakaladı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Güven timleri ekipleri hurdacı kılığında düzenlediği operasyonda uyuşturucu şüphelisi E.G.'yi yakaladı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Hurdacı kılığındaki polis uyuşturucu tacirini yakaladı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Güven timleri ekipleri hurdacı kılığında düzenlediği operasyonda uyuşturucu şüphelisi E.G.'yi yakaladı. Yapılan aramada 60 gram taş kokain, 20 gram metamfetamin ve 10 gram bonzai ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Hurdacı gibi davranan polis, belirlenen adrese baskın yaptı. Operasyonda E.G. gözaltına alınırken, yapılan aramada 60 gram taş kokain, 20 gram metamfetamin ve 10 gram bonzai ele geçirildi. E.G. işlemleri sonrası tutuklandı.

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Hurdacı kılığındaki polis uyuşturucu tacirini yakaladı
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