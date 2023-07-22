Haberler Yaşam Haberleri Hurdacı Mecit bıçaklı saldırıda öldürüldü
Giriş Tarihi: 22.7.2023 13:05 Son Güncelleme: 22.7.2023 14:15

Hurdacı Mecit bıçaklı saldırıda öldürüldü

Gaziantep'te, gece yarısı bıçaklı saldırıya uğrayan 4 çocuk babası hayatını kaybetti.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Hurdacı Mecit bıçaklı saldırıda öldürüldü

Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ilçede hurdacılık yapan Mecit Harmancıklı (39), sokak ortasında kimliği belirsiz şahısların saldırısına uğradı. Şüpheli şahıslardan biri Mecit Harmancıklı'yı bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Harmancıklı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Harmancıklı, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 4 çocuk babası Mecit Harmancıklı'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısı ve diğer saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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Hurdacı Mecit bıçaklı saldırıda öldürüldü
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