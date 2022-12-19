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Giriş Tarihi: 20.12.2022

Hurdaları minyatür eserlere dönüştürüyor

DHA
Hurdaları minyatür eserlere dönüştürüyor
Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan Mustafa Özdemir (45), belediyedeki görevinden artakalan zamanlarda atık malzemeleri işleyerek ve hurda metallere şekil vererek minyatür eserlere dönüştürüyor. Özdemir'in atık malzemelerle yaptığı tasarımlar ise Yeni Mahalle'de bulunan Geri Dönüşüm Parkı'nda sergileniyor. Özdemir, atık malzemeler kullanıp çocukluktan bu yana minyatür eserler yaptığını belirterek, "Çocuklukta kendi oyuncaklarımızı yapıyorduk. İlk önce ahşaptan yapıyordum. Daha sonra metal kullanmaya başladım. Hurdadan çıkan metallerden doğaçlama olarak objeler yapıyorum. Atık zincir, dişli, sac gibi parçalar kullanıyorum. Keşan'ın simgesi olan yeldeğirmeni, uçak, araba, motosiklet, tank, top, ağaç figürleri yaptık. Orada da 60'a yakın figür sergileniyor" diye konuştu.

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Hurdaları minyatür eserlere dönüştürüyor
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