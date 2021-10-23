Hurdaya dönen araçta 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza Siverek-Viranşehir karayolu Çatak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Ümit S. idaresindeki 63 B 0561 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Kazada sürücü Ümit S. İle birlikte araçta bulunan Abdusselam S., Eyyüp Ensar Ç. ve Muhammed S. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken yaralılardan 4 yaşındaki Muhammed S. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 3 kişi ise acil servisteki ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.