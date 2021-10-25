Hurdaya dönen cip alev aldı

Adana'da otomobille çarpıştıktan sonra alev alan cip, itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Araç sürücüleri kazayı şans eseri hafif yaralı olarak atlattı. Araçların çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKARYAKIT SIZDI

Kaza, merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarında meydana geldi. Yolda seyir halinde olan H.A. yönetimindeki otomobil, kavşaktan çıkan C.İ. yönetimindeki plakalı ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, cip ise takla atıp ters döndü. Kazada yaralanan sürücülerden C.İ., alev alan cipten çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Bu sırada cipin deposundan akaryakıt sızmaya başladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri yanan aracı söndürürken, hafif yaralanan sürücüler ise ayakta tedavi edildi.