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Giriş Tarihi: 24.1.2024 09:49

Hüseyin Başaran: iki şehrin gastronomik potansiyeli, Başaran'ın liderliğinde küresel bir markaya dönüşebilir

Türkiye'nin gastronomi ve turizm alanında öncü şehirleri İzmir ve Muğla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 yılı ziyaretçi istatistiklerine göre gözle görülür bir artış yaşadı. İzmir ve Muğla'nın bu başarısı, Freelance Group'un Kurucusu Hüseyin Başaran'ın yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışıyla destekleniyor. Başaran, İzmir ve Muğla'yı dünya gastronomi sahnesinde öncü şehirler haline getirebilecek potansiyellerini vurguluyor.

Hüseyin Başaran: iki şehrin gastronomik potansiyeli, Başaran’ın liderliğinde küresel bir markaya dönüşebilir

YEREL VE ULUSAL İŞBİRLİKLERİNİN ÖNEMİ

Başaran, İzmir ve Muğla'nın gastronomi turizminde dünya çapında bir marka oluşturabilmesi için yerel hükümetler, turizm kuruluşları ve işletmeler arasında iş birliğinin önemini vurguluyor. Bu iş birliği, bölgenin tur izm gelirlerini artırmak ve yemek kültürünü geniş kitlelere tanıtmak için kritik rol oynayacak.

YENİLİKÇİ VE KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞI

Başaran, İzmir ve Muğla'nın gastronomik çeşitliliğini, kendi işlettiği 7 farklı mekanda sunduğu yüksek kaliteli hizmet ve farklı konseptlerle destekliyor. Bu mekanlar, müşteri memnuniyetini ön planda tutarken, eğitimsiz bireylere iş imkanı sunarak sektöre yeni yetenekler kazandırmakta ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir.

BAŞARAN'IN GELECEK PLANLARI VE GİRİŞİMCİLİK TAVSİYELERİ

Hüseyin Başaran, gelecek 10 yıl içinde işletmelerini tek bir marka altında toplayarak ulusal ve uluslararası alanda tanınan bir işletmeci olmayı hedefliyor. Başaran, genç girişimcilere ve işletme sahiplerine de sektörde başarılı olmanın yollarını aktarıyor. Ona göre, işletmecilikte tutku, sektörel eğitim ve kaliteli hizmet anlayışının birleşimi büyük önem taşıyor.

İZMİR VE MUĞLA'NIN GASTRONOMİ TURİZMİNDEKİ POTANSİYELİ

İzmir ve Muğla, Michelin yıldızlı restoranlarına ev sahipliği yaparak dikkat çekiyor. Başaran'ın liderliğinde bu iki şehir, gastronomi alanında dünya çapında bir marka olma yolunda ilerliyor. Başaran'ın bu vizyonu, İzmir ve Muğla'nın turizm ve gastronomi alanında daha fazla tanınmasına ve sevilen destinasyonlar haline gelmesine önemli bir katkı sağlıyor.

Bu büyüleyici gelişmeler, İzmir ve Muğla'nın yeme-içme kültürünün zenginliği ve çeşitliliği sayesinde mümkün oluyor. Başaran, "İzmir ve Muğla, ziyaretçilere unutulmaz bir yeme-içme deneyimi sunarak, uluslararası alanda daha fazla tanınmamıza ve tercih edilmemize yol açacak" diye ekliyor.

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Hüseyin Başaran: iki şehrin gastronomik potansiyeli, Başaran'ın liderliğinde küresel bir markaya dönüşebilir
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