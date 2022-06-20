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Giriş Tarihi: 20.6.2022 12:37 Son Güncelleme: 20.6.2022 13:39

Hüseyin Teğmen’in sır ölümü

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hüseyin Teğmen’in sır ölümü

Hatay Samandağ Çevlik Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 29 yaşındaki Teğmen Hüseyin G. evinde ölü bulundu. Başından aldığı kurşun yarası ile hayatını kaybeden Teğmen’in sır ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'ın Samandağ Çevlik Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Teğmen Hüseyin Y.'den bir süredir haber alamayan arkadaşları, Cemal Gürsel Mahallesi'nde kaldığı kiralık eve gitti. Hüseyin Y.'nin kapıyı açmaması üzerine arkadaşları ev sahibine haber verdi. Ev sahibi kapıyı açınca içeri giren arkadaşları Hüseyin Y.'yi tabancayla başından vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin Y.'nin beylik tabancasının da yanında olduğu öğrenildi. Hüseyin Y.'nin cansız bedeni otopsi için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hüseyin Teğmen’in sır ölümü
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