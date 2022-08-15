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Giriş Tarihi: 15.8.2022 12:03 Son Güncelleme: 15.8.2022 13:57

Hüseyin Yayman: “Yeni hedefimiz 2053”

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman AK Partinin kuruluşunun 21. Yıl dönümü nedeniyle bir basın açıklaması yayınladı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Hüseyin Yayman: “Yeni hedefimiz 2053”

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman AK Partinin kuruluşunun 21. Yıl dönümü nedeniyle bir basın açıklaması yayınladı. Yayman açıklamasında "Siyasi hayatı bitti. Muhtar bile olamaz" denilen büyük bir liderle son 20 yılda sessiz devrimler gerçekleştiren AK Partimizi tebrik ediyoruz. Partimizin bir neferi olmaktan gurur duyuyorum. Nice zafer senelerine inşallah. İlk günkü heyecanla milletimizin hizmetindeyiz. 21. Yılımızı kutlarken yeni hedefler koyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Liderliğinde yeni bir hikaye yazmak, Büyük Türkiye Hedefini gerçekleştirmek ve Türkiye'mizi küresel güç yapmak için daha çok çalışacağız" dedi.

20 YILDA 15 SEÇİM KAZANDIK
Ak Parti'nin milletin partisi olduğunu söyleyen Yayman: "14 Ağustos 2001'de çöken siyaseti ayağa kaldırmak ve milletimizi refaha kavuşturmak için bir halk hareketi olarak büyük bir heyecanla kurulan partimiz, geçen 20 yılda 15 seçim kazanarak ülkemizin en uzun süre iktidarda kalan partisi olmuştur. 21. yılımızda da kuruluş heyecanımızı ve millet sevdamızı taşıyoruz. Siyasetimizin esasında Fatih Sultan Mehmet'in dediği gibi gönülleri fethetmek ve insanımızı yüceltmek vardır. Son yılda çok şükür 100 yılda yapılmayan Hizmetleri gerçekleştiren Parti olarak yeni hedefimiz Türkiye'mizi küresel bir güç olarak 2053 hedefine taşımaktır. Milletimizden aldığımız güçle Bunu da başaracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

"İKİNCİ 20 YILDA DAHA BÜYÜK BAŞARILAR"
Yayman sözlerini şöyle sonlandırdı: "Nasıl ki 2001'de 2023 hedefimizi koymuştuk. Kimse inanmamıştı ama bugün bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün de milletimizin önüne 2053 hedefimizi koyuyoruz. AK Partimiz milletimizin kurduğu partidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ikinci 20 yılda çok daha büyük başarılara imza atacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 seçimini kazanıp Büyük Türkiye hedefimize doğru koşar adımlarla yürüyeceğiz. İkinci 20 yılımızda da Atatürk'ün açtığı çağdaş medeniyet yolunda çalışmaya, milletimize hizmet etmeye ve demokrasimizin standartlarını daha da yükselteceğimize söz veriyoruz"

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