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Giriş Tarihi: 9.6.2022 11:38

Husumet kavgasında kalbinden vurulmuştu... Polis firari şüpheliyi de yakaladı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Husumet kavgasında kalbinden vurulmuştu... Polis firari şüpheliyi de yakaladı

İstanbul Kağıthane’de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 22 yaşındaki Nurullah Bozkurt kalbinden vurularak öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sırasında ateş bekçilere ateş ettiği sırada ayağından vurulan Yunus Ç. yi gözaltına aldı. Yapılan çalışmaların devamında firari şüpheli Emirhan K. da önceki gün yakalandı. Şüpheli Emirhan K. da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde geçtiğimiz 20 mayıs günü saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Yunus Ç., Nurullah Bozkurt (22) ve Emirhan K. (23) cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı.

Taraflar arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ortalık bir anda karıştı. Birbirine giren şahıslar, bir süre sonra yanlarında bulunan tabanca ile karşılıklı ateş etmeye başladı.

Bu sırada Nurullah Bozkurt kalbinden vurularak ağır yaralı bir şekilde yola düştü.

Silah seslerinin kesildiği anda, arkadaşları ve çevrede bulunan vatandaşlar Bozkurt'u caddede bulunan bir araçla özel bir hastaneye götürdü. Nurullah Bozkurt hastanede hayatını kaybetti.

2 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Olay esnasında sesleri duyarak olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada Yunus Ç. isimli şahıs, bekçilere de ateş etmeye başladı.

Bu sırada bekçiler karşılık vererek Yunus Ç.'yi ayağından vurup önce etkisiz hale getirdi ardından da yakalayarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Yunus Ç., "kasten öldürme", "görevli memura mukavemet" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olaydan sonra kaçan Emirhan K.'yı da önceki gün yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emirhan K. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Husumet kavgasında kalbinden vurulmuştu... Polis firari şüpheliyi de yakaladı
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