Husumet silahla kavgaya dönüştü: 3 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Nurtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında sabah erken saatlerden tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada kurşunların hedefi olan İzzet Karakoç (40), Selman Çevik (32) ve Şahin Erşan (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada 2 kişi de ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, polis olaydan sonra mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.