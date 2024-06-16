Husumetin sonu kanlı bitti

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada, silahla vurulan 1 kişi ölürken 2 kişi ise ağır yaralandı. Abalı kırsal Mahallesi'nde aralarında daha öncede husumet bulunan iki aile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce, silah, taş ve sopalarda kullanıldı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve zırhlı jandarma ekipleri sevk edildi. Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Hayati tehlikesi bulunan S.Ç. hastanede tedavi altına alındı. Diğer ağır yaralının da tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Lice Cumhuriyet Savcılığı kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.