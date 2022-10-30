Husumetli aileler düğünde çatıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Maltepe'desokak içerisinde yapılan düğüne katılan husumetli akrabalar arasında silahlı çatışma çıktı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Taraflar arasında çıkan çatışma hastane önünde arbedeye dönüştü. Çatışma esnasında yaralıların yol üzerindeki markete taşındığı dakikalar güvenlik kamerasına, kanlar içerisinde yerde yattığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olaya karışan şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayda kardeş oldukları öğrenilen A.B., O.B. ve B.B. yaralanırken karşı aileden ise E.Ç. ve henüz kimliği belirlenmeyen 1 kişi yaralandı. Çıkan kavgada yaralanan B.B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.