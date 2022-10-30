Haberler Yaşam Haberleri Husumetli aileler düğünde çatıştı: 1’i ağır 5 yaralı
Giriş Tarihi: 30.10.2022

Husumetli aileler düğünde çatıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Husumetli aileler düğünde çatıştı: 1’i ağır 5 yaralı
Maltepe'de sokak içerisinde yapılan düğüne katılan husumetli akrabalar arasında silahlı çatışma çıktı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Taraflar arasında çıkan çatışma hastane önünde arbedeye dönüştü. Çatışma esnasında yaralıların yol üzerindeki markete taşındığı dakikalar güvenlik kamerasına, kanlar içerisinde yerde yattığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olaya karışan şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayda kardeş oldukları öğrenilen A.B., O.B. ve B.B. yaralanırken karşı aileden ise E.Ç. ve henüz kimliği belirlenmeyen 1 kişi yaralandı. Çıkan kavgada yaralanan B.B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Togg fiyatı hakkında Başkan Erdoğan'dan açıklama! Togg satışları nasıl olacak, ne zaman başlayacak?
Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!
Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in ablası 'Huri' çıktı! Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz güzelliğiyle mest etti!
Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey'in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz!
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tavla paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Tepki yağdı "Tavlaya bak bana fakir dedi"
Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!
Sosyetik güzel Aslı Pamir’e hırsızlık şoku
Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!
Başkan Erdoğan 'İstişare edeceğiz' demişti! Emine Erdoğan Togg kararını açıkladı
Esnaf kredisi detayları açıklandı: 0,75 faiz 60 ay vadeli Halkbank esnaf kredi ve destek paketi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Husumetli aileler düğünde çatıştı: 1’i ağır 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA