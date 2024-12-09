Husumetli ailelerin kavgasında kan aktı

Nizip ilçesinin Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda aralarında husumet bulunan iki ailenin kadınları sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Erkeklerin karıştığı tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Karşılıklı ateşlenin silahlardan çıkan kurşunlar 12 yaşındaki Eyüp Nebi Ensari ile Şahibe Zurnacı'yı ağır yaraladı.

Kavga ihbarı üzerine olay yerine Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik çemberine alınırken, olası bir gerginliğin yeniden yaşanmaması için geniş çaplı önlemler alındı.

Kavgada silahla yaralanan Ensari ve Zurnacı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Ünitesine kaldırıldı. Durumları ağır olan yaralılar ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Silahlı kavganın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Polis, kavgaya karışan kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.