Husumetli ailelerin kavgasında kan aktı! Barış 1 gün sürdü

Mizip ilçesinin Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda aralarında husumet bulunan ve 1 gün önce barıştırılam iki ailenin kadınları sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Erkeklerin karıştığı tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Karşılıklı ateşlenin silahlardan çıkan kurşunlar 12 yaşındaki Eyüp Nebi Ensari ile 27 yaşınfaki Şahibe Zurnacı'yı ağır yaraladı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik çemberine alınırken, olası bir gerginliğin yeniden yaşanmaması için geniş çaplı önlemler alındı.

Kavgada silahla yaralanan Ensari ve Zurnacı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Ünitesine kaldırıldı. Durumları ağır olan yaralılar ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şahibe Zurnacı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına aldı. Kavgada kullanıldığı belirlenen 3 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.